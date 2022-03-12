Владимир Драчев: «Уверен, что наши ребята подтянутся на следующих стартах и, возможно, обыграют братьев-белорусов»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением о том, почему белорусские биатлонисты выступили в спринте на Открытом Кубке России лучше, чем российские.

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