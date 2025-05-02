Афганскую делегацию на KazanForum возглавит вице-премьер по экономике Абдулгани Барадар

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Временное правительство Афганистана согласовало состав делегации, которая примет участие в предстоящем Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».
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