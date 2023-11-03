Названа дата первого слушания дела Дарьи Треповой

Уголовное дело в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), обвиняемой в совершении теракта, при котором погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, начнут рассматривать 15 ноября.
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