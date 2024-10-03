Подросток из Архангельска обвиняется в сбыте наркотиков

В Архангельске задержали 16-летнюю девушку за попытку продать крупную партию запрещенных веществ.Сообщается, что она договорилась через интернет о продаже партии наркотиков и получила информацию о месте, где их можно забрать.
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