Театр абсурда
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Театр абсурда

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Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активов

Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активов

Конгресс США все же 17 апреля 2024 года принял законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как «Принуждение к миру через силу».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В США принят законопроект «Принуждение России к миру через силу».  А СИЛА АМЕРИКИ В ЧЁМ, В БЕСКОНЕЧНОЙ БОЛТОВНЕ?!
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16 час.
Ратник Ратник
Для начала - посадить набиуллину или, в худшем случае, снять её с должности и отодвинуть от ЛЮБОЙ государственной кормушки. Поменять министра финансов, почистить сам минфин...
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