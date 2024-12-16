Петербуржцы падают на гололеде и едут в больницы Снегом присыпало скользкие дорожки в Петербурге. Пострадавшие из-за гололеда идут к врачам за помощью.
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Петербуржцы падают на гололеде и едут в больницы Снегом присыпало скользкие дорожки в Петербурге. Пострадавшие из-за гололеда идут к врачам за помощью.