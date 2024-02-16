Рискнул жизнью впустую: зрители требуют крови Киркорова. Ему фиолетово Вернулся к светской жизни, киркоров снова стал звездой вечеринки

Валерий Протасов

Общество бурлит по поводу «Голой вечеринки, на все лады клянёт и одного, и другого, и третьего из мира артистов шоу, ещё вчера обожаемых. Такова толпа. Сегодня возносит к облакам кумиров, завтра бросает в грязь. Не верит в раскаяние. С какой восторженностью вчера внимала каждому слову своих любимцев, с такой же злобой сегодная затаптывает их имена в грязь. Не знаю, насколько искренен Киркоров в своих поступках. Никогда не был в числе тех, кто ломится на концерты этих "звёзд". Я принадлежу к другой культуре прошлого. Но ожесточение радикальной части обществ мне кажется чрезмерным. Люди могут ошибаться, имеют право раскаяться, могут пережить духовное возрождение. Почему нужно навсегда с такой фанатичной жестокостью отказывать им в их человеческом праве и обязанности быть людьми со свойственными им слабостями и грехами. Заповеди Христа стоят на прощении и милости в павшим. Не надо превращаться в непримиримых инквизиторов, в стаю волков. Не будем забывать о человечности. Речь идёт не о всепрощении действительно мерзких и жестоких поступков, а о допущенных, часто роковых ошибках. В художественном и артистическом мире множество примеров человеческого падения и взлёта. Из этой трагической амальгамы рождаются судьбы и великие творения. Стоит вспомнить историю любого выдающегося поэта и артиста. Таков наш мир, такова двойственная природа человека. "Человека за одно то уважать должно, что он в душе хочет быть лучше, чем есть", - говорил Н. С. Лесков. Главное, чтобы в душе жила потребность идеала. Речь идёт не о возвращении на пьедестал ложных кумиров, а о состоянии самого общества.