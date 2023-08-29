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Украинские солдаты расстреляли свою же колонну из бронетехники

Украинские солдаты расстреляли свою же колонну из бронетехники

На Купянском направлении в результате "дружественного" огня уничтожена украинская колонна, сообщает военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Валентин Воробьев
Це укроперемога. ха ха ха.
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Надежда Белугина
ПЕРЕПУТАЛИ ОКОПЫ Надежда Белугина-Подюжская Бой под Клещеевкой Вы поверьте, то не байки, Так бывает на войне, То ль от страха, то ль в запарке, То ли бес шутил извне. Только вырвались фашисты Из окопов чуть вперёд, Но мишени в поле чистом, Русский встретил пулемёт. Видно, в сводках не успели «Украм» сразу сообщить: Их позицию сумели Наши тут же захватить. Возвратились, отдышались, Бьёт исправно их сосед, В ту же сторону старались Бить на выстрелы в ответ. Бой окончен! Ну, а сбоку: «Руки кверху!» - «Что за бред?! Как?» Своих, вояки в шоке, Уж давно и следа нет. «Ну, спасибо за подмогу! Вас берём мы на обмен! Вместе сделав «перемогу», Мы - на отдых, вы же - в плен!&quot; © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123082605333
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4 час.

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