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Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

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