ООО «Севастопольэнерго» нарушало сроки технологического присоединения

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку исполнения требований федерального законодательства об электроэнергетике в части порядка технологического присоединения объектов к электрическим сетям.
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