Для юнармейцев провели «Урок мужества» в музее военной базы ЮВО

Военнослужащие рассказали юнармейцам о роли соединения в сохранении мира и стабильности в регионе, помощи военнослужащих местным жителям в устранении последствий разрушительного Спитакского землетрясения.
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