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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Яшел Үзәннең Акъегет мәктәбендә хәрбиләр өчен окоп шәмнәре ясаганнар

Яшел Үзән районы Акъегет авылының Усман Әлмиев исемендәге төп гомуми белем бирү мәктәбенең хезмәт фәне укытучысы – Фәүзия Әлмиева укучылар белән махсус хәрби операциядәгеләр өчен бик тырышып окоп шәмнәре ясаган.

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