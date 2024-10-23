Яшел Үзәннең Акъегет мәктәбендә хәрбиләр өчен окоп шәмнәре ясаганнар

Яшел Үзән районы Акъегет авылының Усман Әлмиев исемендәге төп гомуми белем бирү мәктәбенең хезмәт фәне укытучысы – Фәүзия Әлмиева укучылар белән махсус хәрби операциядәгеләр өчен бик тырышып окоп шәмнәре ясаган.
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