Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропажей 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.
Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Известно, что козла нельзя пускать в огород. А Запад свой "огород" везет козлам )))
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2 час.
Strannik Mr
А что, слабо по шарить по карманам клоуна зеле? Или духа не хватает у заднеприводных?
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2 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ну ,почему бесследно .Очень даже со следами ,если только захотеть ....Это плата в личные закрома за убийство Украины и украинского населения!
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28 мин.
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