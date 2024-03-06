Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Ну ,почему бесследно .Очень даже со следами ,если только захотеть ....Это плата в личные закрома за убийство Украины ...Во Франции наброс...
  • Strannik Mr
    А что, слабо по шарить по карманам клоуна зеле? Или духа не хватает у заднеприводных?Во Франции наброс...
  • Ирина Некрасова
    Известно, что козла нельзя пускать в огород. А Запад свой "огород" везет козлам )))Во Франции наброс...

Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине

Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропажей 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Известно, что козла нельзя пускать в огород. А Запад свой &quot;огород&quot; везет козлам )))
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2 час.
Strannik Mr
А что, слабо по шарить по карманам клоуна зеле? Или духа не хватает у заднеприводных?
Ответить
2 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ну ,почему бесследно .Очень даже со следами ,если только захотеть ....Это плата в личные закрома за убийство Украины и украинского населения!
Ответить
28 мин.

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