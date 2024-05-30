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Zvezdanews: бойцы ВС РФ превратили поврежденный танк Т-62 в БТР с "мангалом"

Zvezdanews: бойцы ВС РФ превратили поврежденный танк Т-62 в БТР с "мангалом"

Российские специалисты модернизировали танк Т-62, получивший повреждения в ходе боевых действий на Украине, и превратили его в бронетранспортер (БТР) с большим козырьком для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Комментарии
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А Кудасов
Танк в БТР? Даже башни. Автор бе башни.
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