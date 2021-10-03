Донбасс Сегодня

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L’Express: вакцина “Спутник V” оказалась “горьким провалом”

L’Express: вакцина “Спутник V” оказалась “горьким провалом”

Здоровье Авторы указывают, что «Спутник V» сталкивается с недоверием как на внутреннем рынке так и на международном.

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