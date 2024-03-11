В 2024 году Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей»

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора , совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», планируется проведение мероприятий, направленных на информирование и консультирование граждан, с разъяснением актуальных аспектов законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям среди различных групп населения, в контексте тематики Всемирного дня прав потребителей.
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