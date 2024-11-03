Спутниковые снимки показали масштабы одного из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Испании

Последствия наводнения в Валенсии (Испания) на снимке с спутника компании Maxar, сделанного 31 октября 2024 года / © Maxar Technologies Последствия наводнения в Валенсии (Испания) на снимке с спутника компании Maxar, сделанного 31 октября 2024 года / © Maxar Technologies Последствия наводнения в Валенсии (Испания) на снимке с спутника компании Maxar, сделанного 31 октября 2024 года / © Maxar Technologies .
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