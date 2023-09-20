Военное обозрение

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САО 2С31 «Вена» в Спецоперации: впервые в бою

САО 2С31 «Вена» в Спецоперации: впервые в бою

САО "Вена" в районе г. Артемовск В рамках текущей Спецоперации по защите Донбасса проверку практикой проходят разнообразные артиллерийские системы отечественной разработки, включая самые интересные образцы.

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