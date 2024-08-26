Финал Кубка России по лыжероллерам пройдет по улицам столицы ХМАО, на которых год назад массово падали спортсмены

Масс-старт финального этапа Кубка России по лыжероллерам пройдет по улицам Ханты-Мансийска, на которых год назад массово падали участники лыжероллерного Чемпионат России из-за неровного асфальтового покрытия и заплаток на дорогах.
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