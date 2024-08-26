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Финал Кубка России по лыжероллерам пройдет по улицам столицы ХМАО, на которых год назад массово падали спортсмены

Финал Кубка России по лыжероллерам пройдет по улицам столицы ХМАО, на которых год назад массово падали спортсмены

Масс-старт финального этапа Кубка России по лыжероллерам пройдет по улицам Ханты-Мансийска, на которых год назад массово падали участники лыжероллерного Чемпионат России из-за неровного асфальтового покрытия и заплаток на дорогах.

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