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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубное ТВ «Реала» ответило Симеоне на слова про судейство и привело примеры ошибок в пользу «Атлетико»: «Система судейства помогает этой команде. Ла Лигу-20/21 они выиграли благодаря судьям»

«Реал» обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2.

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