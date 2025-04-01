Антон Алиханов сообщил, что в США "зависли" закупленные РФ авиазапчасти на 500 млн долларов

Он подчеркнул, что одной из приоритетных задач его ведомства сегодня остается добиваться признания ремонтных работ на самолетах Airbus и Boeing, выполненных российскими специалистами, несмотря на отсутствие официальных лицензий от зарубежных производителей из-за введённых санкций.
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