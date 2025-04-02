Путин указал на расширение продуктивного сотрудничества России и Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив, что этот праздник символизирует нерушимые узы братской дружбы, общность исторических судеб и духовных ценностей.
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