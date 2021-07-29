Сергей ЕПолитика«Боится госпереворота»: на Украине высказали предположение в связи с увольнением главкома ВСУ Хомчака Зеленским Появляются новые подробности отставки генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главкома ВС Украины.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЮ МедведьДа пусть перегрызут друг друга. Мир чище станет от этих подонков.ВВВладимир ВитковскийНа этой территории , якобы у силовиков,менталитет прапорщика- одним словом, территория укр-...Сергей ЛясковскийКлоуну синергии не хватает, а может ему не хватает "эмерджентности", да и мозгов по ходу. Играть @уем по клавишам для него легче. Дебил, б@ядь.Комментировать
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