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«Боится госпереворота»: на Украине высказали предположение в связи с увольнением главкома ВСУ Хомчака Зеленским

«Боится госпереворота»: на Украине высказали предположение в связи с увольнением главкома ВСУ Хомчака Зеленским

Появляются новые подробности отставки генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главкома ВС Украины.

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АЮ Медведь
Да пусть перегрызут друг друга. Мир чище станет от этих подонков.
Владимир Витковский
На этой территории , якобы у силовиков,менталитет прапорщика- одним словом, территория укр-...
Сергей Лясковский
Клоуну синергии не хватает, а может ему не хватает "эмерджентности", да и мозгов по ходу. Играть @уем по клавишам для него легче. Дебил, б@ядь.

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