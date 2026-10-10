Срочно записывайтесь: в московском визовом центре Испании — дефицит свободных слотов!

В Москве началась настоящая гонка за визы в Испанию. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о резком сокращении свободных слотов для записи в визовый центр Испании.
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