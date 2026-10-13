18 октября в ДК «Победа» состоится праздничный концерт «Сила любви и верности». Давайте вместе выразим благодарность и уважение нашим папам и дедушкам за их любовь, заботу и поддержку! Зрителей ждут творческие выступления солистов и коллективов МБУ «Новоаннинский КДК».