18 октября в ДК «Победа» состоится праздничный концерт «Сила любви и верности». Давайте вместе выразим благодарность и уважение нашим папам и дедушкам за их любовь, заботу и поддержку! Зрителей ждут творческие выступления солистов и коллективов МБУ «Новоаннинский КДК».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым