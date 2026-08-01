Германия обеспокоена ростом АдГ и военной логистикой НАТО

В Германии разрабатывается специальный план действий на случай, если региональные власти восточных земель страны окажутся под контролем политических сил, которые могут препятствовать военной логистике НАТО.
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