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Германия обеспокоена ростом АдГ и военной логистикой НАТО

Германия обеспокоена ростом АдГ и военной логистикой НАТО

В Германии разрабатывается специальный план действий на случай, если региональные власти восточных земель страны окажутся под контролем политических сил, которые могут препятствовать военной логистике НАТО.

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