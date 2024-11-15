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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Главе азербайджанской диаспоры все-равно, он ездит на Майбахе. Игровые автоматы нашли в его ТЦ - у закона к нему претензий нет?

Главе азербайджанской диаспоры все-равно, он ездит на Майбахе. Игровые автоматы нашли в его ТЦ - у закона к нему претензий нет?

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге вспыхнул очередной скандал: силовики обнаружили нелегальные игровые автоматы и "неучтённый алкоголь" в подвальных помещениях ТЦ Baku Plaza.

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Комментарии
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Добрый Кот
Как и во всей опущенной Федерации:власть прогнута, мусора проданы, на население положено.
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6 час.
Виктор Хованов
Все эти диаспоры из некогда &quot;братских&quot; республик объявить вне закона. Повсеместно в России. Но только совсем не так, как они это понимают и приучили (прикормили, запугали) понимать власти на местах. А так, как это и было заложено в смысл этого выражения изначально - отстрел без суда и следствия. По другому они не поймут.
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6 час.
Балу -
Плевать они хотели на законы... и не только на российские, но и на любые, если речь идёт о бабле...
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3 час.

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