Главе азербайджанской диаспоры все-равно, он ездит на Майбахе. Игровые автоматы нашли в его ТЦ - у закона к нему претензий нет?

Виктор Хованов

Все эти диаспоры из некогда "братских" республик объявить вне закона. Повсеместно в России. Но только совсем не так, как они это понимают и приучили (прикормили, запугали) понимать власти на местах. А так, как это и было заложено в смысл этого выражения изначально - отстрел без суда и следствия. По другому они не поймут.