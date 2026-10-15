В краевой столице приезжие собирались оборудовать тайники-закладки Двое молодых иностранцев приехали из Новосибирска в Барнаул с крупной партией наркотиков, но распространить ее не успели.
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