К концу прошлого года было выписано более двухсот тысяч электронных рецептов

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) сообщает, что в декабре 2024 года около 25 тысяч человек воспользовались компенсируемыми медицинскими изделиями, а сумма, выделенная на эти изделия, составила более семи миллионов леев, отмечает Noi.
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