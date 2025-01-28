К концу прошлого года было выписано более двухсот тысяч электронных рецептов

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) сообщает, что в декабре 2024 года около 25 тысяч человек воспользовались компенсируемыми медицинскими изделиями, а сумма, выделенная на эти изделия, составила более семи миллионов леев, отмечает Noi.