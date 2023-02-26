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Миграция не по-русски: девятый вал

Миграция не по-русски: девятый вал

В наших СМИ уже не первый год журналисты и политологи рассказывают о миграционном кризисе в Европе. Но суть этих разговоров одна: «В Европе Ужас, Ужас и Ужас! Масса людей с другой культурой приехали и не желают адаптироваться к жизни в новых условиях».

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