Миграция не по-русски: девятый вал

В наших СМИ уже не первый год журналисты и политологи рассказывают о миграционном кризисе в Европе. Но суть этих разговоров одна: «В Европе Ужас, Ужас и Ужас! Масса людей с другой культурой приехали и не желают адаптироваться к жизни в новых условиях».