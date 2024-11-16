Компенсация за навязчивую рекламу: бизнес будет нести ответственность за отсутствие согласия клиентов

Фото: vk.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что второй кассационный суд общей юрисдикции стал на защиту прав граждан, отметив, что компании не имеют права рассылать рекламные материалы без явного согласия клиентов.
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