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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион «Ф-2»-2023 Пуршер переходит в «Формулу E» и будет выступать за новую команду «Опель»

Чемпион «Формулы-2» 2023 года Тео Пуршер дебютирует в «Формуле E» в сезоне-2026/2027. Француз будет представлять «Опель», который присоединяется к серии.

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