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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова: «Поздравляю всех с Новым годом. Пусть он принесет нам много новых достижений и успехов как в обычной жизни, так и в спорте»

«Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, конечно, прежде всего здоровья, а также больше спорта в вашей жизни.

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