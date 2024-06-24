Сбить Global Hawk!

Алексей Горшков

Да по-моему ЛЮБОЕ появление вражеского разведчика ПУСКАЙ И НАД НЕЙТРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ делают его нашей ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ !!! За СВОЁ воздушное пространство пусть страна-хозяйка отвечает, а за нейтральное - НИКТО !!! Сбить там ХОТЬ ОДИН беспилотник - их просто ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕСТАНУТ !!! На хуситов-то не реагируют, а уж на Россию-то... И международного скандала можно избежать, если сбивать их не ТУПО оружием, а своими беспилотниками,"глушить" РЭБ-ами,наконец - как уже было - заливать горючим! Если что - мы не причём!