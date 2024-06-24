Сбить Global Hawk!

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Комментарии
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АБ
Андрей Бетеньков
Сбивать надо с воды, поставить торговый флот под другими флагами в нейтральных водах и сбивать все что летает
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2 час.
Алексей Горшков
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2 час.
Алексей Горшков
Да по-моему ЛЮБОЕ появление вражеского разведчика ПУСКАЙ И НАД НЕЙТРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ делают его нашей ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ !!! За СВОЁ воздушное пространство пусть страна-хозяйка отвечает, а за нейтральное - НИКТО !!! Сбить там ХОТЬ ОДИН беспилотник - их просто ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕСТАНУТ !!! На хуситов-то не реагируют, а уж на Россию-то... И международного скандала можно избежать, если сбивать их не ТУПО оружием, а своими беспилотниками,&quot;глушить&quot; РЭБ-ами,наконец - как уже было - заливать горючим! Если что - мы не причём!
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2 час.

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