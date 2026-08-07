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Рубен Аморим: «Ты обязан бороться за чемпионство, работая в клубе уровня «Милана»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим рассказал о целях команды на предстоящий сезон. «У нас есть состав, который способен выигрывать каждый матч в любом турнире.

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