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Закон и Порядок

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Дагестанский русофоб затравил русского врача, и местные власти его поддержали. Был бы русский царь, такого бы не было

Дагестанский русофоб затравил русского врача, и местные власти его поддержали. Был бы русский царь, такого бы не было

Тг-канал Ридовка сообщил об этой новости: "В Дагестане радикальный блогер затравил русского врача за то, что она якобы отказалась принимать девушку в никабе — при этом доказательств тому, что отказ произошел из-за одежды, нет.

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Комментарии
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Александр Рожков
При Сталине ни кто бы не посмел такого и ни кто бы не посмел прославлять царя...
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