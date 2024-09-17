Дональд Трамп: США будут «отлично ладить» с Россией и Китаем

Он не видит их в качестве противников Вашингтона Кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает Россию и Китай в качестве противников для Соединенных Штатов, передает «Вечерняя Москва».
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