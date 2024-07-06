Роман Силантьев: Никабы – одежда террористов, воришек и извращенцев

После событий в Дагестане в России всерьёз обсуждают вопрос о том, чтобы запретить ношение никабов. По словам нашего эксперта Романа Силантьева, такую одежду надевают не только женщины, но и мелкие воришки, чтобы их не узнали по камерам, ваххабиты и извращенцы.
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