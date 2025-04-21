📈Обзор рынка металлов на 21 апреля Золото вновь установило исторический рекорд, а всего с начала года оно выросло на 28,87%.
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📈Обзор рынка металлов на 21 апреля Золото вновь установило исторический рекорд, а всего с начала года оно выросло на 28,87%.
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