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Стороны конфликта в Судане договорились о недельном перемирии и прекращении огня

Стороны конфликта в Судане договорились о недельном перемирии и прекращении огня

Суданская армия и военизированные Силы быстрого реагирования (RSF) договорились о семидневном гуманитарном перемирии и прекращении огня.

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