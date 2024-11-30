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Царьград

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Экс-заместитель министра Семёнов арестован по делу о мошенничестве

Экс-заместитель министра Семёнов арестован по делу о мошенничестве

Экс-заместитель министра транспорта Алексей Семёнов арестован на два месяца в связи с делом о мошенничестве, связанным с ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

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