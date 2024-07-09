Экономист о повышении ключевой ставки ЦБ: «Бизнесу будет крайне тяжело»

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки до 18 %. По его словам, совет директоров Банка России может рассмотреть возможность увеличения ставки рефинансирования 26 июля.
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