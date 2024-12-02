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Учёные из Красноярска придумали способ выращивать помидоры на Крайнем Севере

Учёные из Красноярска придумали способ выращивать помидоры на Крайнем Севере

Они разработали специальные излучатели света.Команда учёных из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН разработала новый способ, позволяющий выращивать помидоры на Крайнем Севере и одновременно экономить на электричестве.

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