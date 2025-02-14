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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уокер о Гвардиоле: «Если вы не одержимы футболом, вы не добьетесь таких результатов. Он один из лучших, если не лучший тренер в мировом футболе»

– Исходя из вашего опыта работы с Пепом в «Манчестер Сити», в чем ключ к успеху? – Если вы не одержимы футболом, вы не добьетесь результатов, которых добился Пеп, не только с «Манчестер Сити», но и с «Барселоной» и «Баварией».

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