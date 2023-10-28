Названы самые продаваемые автомобили в Европе 2023 года

Tesla Model Y / © Tesla Самым популярным и продаваемым автомобилем в Европе стал электромобиль Tesla Model Y, который поднялся в рейтинге сразу на 27 позиций по сравнению с предыдущим годом (+155%) и обрел 216 670 владельцев.
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