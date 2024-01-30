В Европе назвали большой ошибкой либерализацию импорта с Украины

РИАМО - 30 янв. Решение европейских властей открыть двери для импорта украинской сельхозпродукции было «огромной ошибкой», заявил французский чиновник Жан-Люк Демарти, ранее руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) Евросоюза.
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