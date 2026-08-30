Продажи NFT упали на 45%, до $63 млн, на фоне более широкого распределения участников

Мировой рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) резко сжался за прошедшую неделю: объём продаж рухнул на 44,7%, до $63,33 млн, следует из данных CryptoSlam на 29 августа.
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