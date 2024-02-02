Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Теперь занятия должны стать более содержательными Заместитель мэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова 2 февраля проинформировала население о расширении списка партнеров в столичных образовательных проектах.
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