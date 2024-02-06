Сунак: Британия была бы готова отбить «нападение» России, если бы оно произошло

Великобритания была бы готова отбить «нападение» Российской Федерации, если бы оно случилось. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак.
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