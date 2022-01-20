Скончался режиссер Евгений Арье

Он ушел из жизни во время операции в США Умер израильский театральный режиссер Евгений Арье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елену Крейндлин, директора театра «Гешер», основателем и художественным руководителем которого был мужчина.
Он ушел из жизни во время операции в США Умер израильский театральный режиссер Евгений Арье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елену Крейндлин, директора театра «Гешер», основателем и художественным руководителем которого был мужчина.
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