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Скончался режиссер Евгений Арье

Скончался режиссер Евгений Арье

Он ушел из жизни во время операции в США Умер израильский театральный режиссер Евгений Арье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Елену Крейндлин, директора театра «Гешер», основателем и художественным руководителем которого был мужчина.

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